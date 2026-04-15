München (ots) -- Übersichtliche Buchung per Chat mit persönlicher KI-Beratung- Intelligente Buchungsplattform ermöglicht persönliche Empfehlungen, Sprachsuche und weltweite Verfügbarkeit von Mietwagen- Innovativer Test zur Optimierung der Nutzererlebnisse(ADAC SE) Die ADAC Autovermietung ermöglicht es Mitgliedern und Kunden ab sofort, ihren Mietwagen einfach über ChatGPT zu buchen - bequem im Dialog mit einem KI-Assistenten, ohne separate Website oder App. Nutzer geben ihren Mietwunsch einfach in den Chat ein - etwa "Suche Mietwagen auf Mallorca vom 13. April für eine Woche inklusive Vollkasko" - und werden Schritt für Schritt durch Auswahl von Fahrzeugklasse, Versicherung und Zahlungsart geführt. Am Ende wird der Nutzer auf die klassische Website der ADAC Autovermietung geroutet, die Buchungsbestätigung wird im Anschluss per E-Mail versendet.Die Buchung erfolgt komplett per Chat oder direkt in natürlicher Sprache, sodass die bislang oft komplexe Filterlogik klassischer Buchungsportale entfällt. Der KI-Assistent versteht Reisezeitraum, Abhol- und Rückgabeort, Fahrzeugkategorie sowie zusätzliche Wünsche und macht darauf basierend passende Vorschläge. So gelangen Nutzer mit wenigen Eingaben im direkten Dialog schnell zum individuell passenden Mietwagenangebot.Über die GPT App stehen weltweit Mietwagenangebote zur Verfügung, die direkt über die Plattform der ADAC Autovermietung gebucht werden können. Transparente Konditionen sowie geprüfte Partner und Anbieter sorgen wie gewohnt für hohe Sicherheit und Vertrauen. Gleichzeitig ist das mobile Nutzungserlebnis auf eine schnelle Buchung unterwegs optimiert - von der ersten Suche bis zur Bestätigung der Reservierung."Als eine der ersten Autovermietungen weltweit integrieren wir ChatGPT direkt in den Buchungsprozess - und heben damit das digitale Kundenerlebnis auf ein neues Niveau", sagt Markus Groiß, Geschäftsführer der ADAC Autovermietung. "Unsere Kunden erwarten heute nicht nur Qualität und Sicherheit, sondern auch smarte, einfache Lösungen. Eine solche wollen wir hier testen, dabei lernen und unser digitales Ökosystem darüber weiter verbessern und ausbauen. So verbindet die ADAC Autovermietung ihre bewährte Qualitäts- und Servicekompetenz mit moderner KI-Technologie. Wir freuen uns, diese neue Möglichkeit bieten zu können und warten gespannt auf die Rückmeldungen unserer Kunden und Mitglieder."Über die ADAC SEDie ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationMarion-Maxi HartungT 089 76 76 3867marion-maxi.hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/6255706