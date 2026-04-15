München (ots) -Der Campari Spritz "Ready-to-Serve" ist ab dem 15. April 2026 als fertig gemixte Variante erhältlich und bringt das ikonische Aperitif Erlebnis von Campari direkt nach Hause. Unkompliziert und sofort servierbereit, steht er für gemeinsamen Genuss ohne Kompromisse bei Qualität und Geschmack. Eine Mailänder Ikone, jetzt ganz einfach zu genießen.Perfekt gemixt nach bewährter RezepturDer Campari Spritz "Ready-to-Serve" wurde mit einer sorgfältig ausbalancierten Rezeptur zubereitet, wie sie auch in Bars und Restaurants für ein stimmiges Geschmackserlebnis steht. Die perfekt abgestimmte Komposition aus Prosecco, Campari und einem Spritzer Sodawasser sorgt für den authentischen Charakter. Das Ergebnis ist der ikonische Campari-Geschmack, harmonisch ausbalanciert und feinherb. Die charakteristische Bitterkeit verleiht Tiefe und Eleganz und macht den Campari Spritz zu einem zugänglichen und zugleich anspruchsvollen Aperitif. In perfekter Balance, authentisch im Geschmack.Campari Spritz: jetzt fertig gemixt genießenOb als spontaner Auftakt zum Abend oder als stilvoller Aperitif mit Freunden, der Campari Spritz "Ready-to-Serve" schafft besondere Momente des Zusammenseins. Die Zubereitung ist denkbar einfach: Den Inhalt eines gekühlten Fläschchens in ein mit Eis gefülltes Weinglas geben, mit einer Orangenscheibe garnieren und gemeinsam genießen. Das praktische Trio aus Einzelportionen ermöglicht unkomplizierten Genuss zu Hause und macht es leicht, jederzeit einen spontanen Aperitif Moment zu schaffen.Eine Ikone der AperitifkulturDie Marke Campari zählt zu den bekanntesten Aperitifs Italiens und ist seit mehr als 160 Jahren fester Bestandteil der internationalen Barkultur. Die markant rote Spirituose wurde im 19. Jahrhundert in Mailand entwickelt und wird bis heute nach einer geheimen Rezeptur hergestellt. Ihr charakteristischer Geschmack ist geprägt von einer Bitterkeit, aromatischen Kräutern sowie einer fruchtigen Orangennote. Mit diesem Geschmacks-Profil unterscheidet sich Campari klar von anderen Aperitifs. Das "Ready to Serve"- Format macht dieses Mailänder Ritual jetzt noch zugänglicher und einfacher erlebbar.Ab dem 15. April ist der Campari Spritz "Ready-to-Serve" deutschlandweit im Handel erhältlich.Pressekontakt:Susanne Börensensusanne.boerensen@welovepr.deTel. +49 (0)89 2555 554 31Original-Content von: Campari Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161433/6255701