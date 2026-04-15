2,12 Milliarden USD NPV! 109% IRR! 95 Millionen CAD Marktkapitalisierung

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Die New-Amalga-PEA spricht eine klare Sprache - und der Markt hat es noch nicht realisiert.

Veröffentlicht im Auftrag von Grande Portage Resources Ltd. (TSXV: GPG | OTCQB: GPTRF)



Willkommen zurück, liebe Leser - das ist der Moment!

Nach Monaten der Erwartung, Positionierung und stiller Akkumulation…

Sind die Zahlen endlich da.

Und sie sind nicht nur gut.

Sie sind explosiv.

Grande Portage hat soeben die erste Preliminary Economic Assessment (PEA) für das New-Amalga-Goldprojekt in Alaska veröffentlicht - und bestätigt damit genau das, worauf smartes Kapital gesetzt hat:

Das ist keine Explorationsstory mehr.

Das ist ein hochmargiges, hochgradiges Goldentwicklungsprojekt in den USA - in einem Goldmarkt über 4.800 USD.

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DIE ZAHLEN, DIE ZÄHLEN: DIE WIRTSCHAFTLICHKEIT

Bereits beim konservativen Basispreis von 3.200 USD pro Unze Gold liefert das Projekt:

• 69% IRR (vor Steuern) / 56% IRR (nach Steuern)

• 979 Mio. USD NPV (vor Steuern) / 721 Mio. USD NPV (nach Steuern)

• 1,1 Jahre Amortisationszeit (vor Steuern)

Das allein ist bereits Top-Tier.

Doch jetzt wird es ernst.

BEI AKTUELLEN GOLDPREISEN (~4.800-5.000 USD) EXPLODIERT DAS MODELL

Bei einem Goldpreis nahe 5.000 USD pro Unze ergeben sich:

• 109% IRR (vor Steuern) / 91% IRR (nach Steuern)

• 2,12 MILLIARDEN USD NPV (vor Steuern)

• 1,55 MILLIARDEN USD NPV (nach Steuern)

• 0,8 Jahre Amortisationszeit

Noch einmal:

0,8 Jahre Payback.

Das sind Kennzahlen, die:

• finanziert werden

• gebaut werden

• übernommen werden

UND DIE BEWERTUNG? NUR ~95 MIO. CAD

Hier wird die Diskrepanz offensichtlich.

Auf der einen Seite:

• 2,12 Milliarden USD NPV

• 109% IRR

• Hochgradiges US-Goldprojekt

• Fortschreitende Genehmigungen

• Infrastruktur im Aufbau

Auf der anderen:

~95 Mio. CAD Marktkapitalisierung

Das ist keine Bewertungslücke.

Das ist eine Fehlbewertung

DAS IST EIN HOCHGRADIGER ERTRAGSMOTOR - KEIN BULK-TONNAGE-PROJEKT

Die PEA bestätigt die Stärke von New Amalga:

• ~150.000 Unzen Gold pro Jahr

• 1,05 Mio. Unzen Gesamtproduktion

• 7 Jahre Minenlaufzeit (Basis)

Aber der entscheidende Punkt ist der Gehalt:

• 17,6 g/t Gold (nach Sortierung)

• 13,6 g/t Gold (abgebaut)

Das ist Elite-Level.

Und in diesem Markt bedeutet hoher Gehalt:

• Niedrigere Kosten

• Höhere Margen

• Schnellere Kapitalrückführung

• Höhere Übernahmeprämien

NIEDRIGE KAPITALKOSTEN. GERINGER FUSSABDRUCK. MAXIMALE HEBELWIRKUNG

Das ist kein Milliardenprojekt.

• 254,8 Mio. USD CAPEX (inkl. Puffer)

• AISC: 1.408 USD/Unze

• Effiziente Kostenstruktur

Und entscheidend:

• Keine Aufbereitungsanlage vor Ort

• Keine Tailings-Anlage

• Keine chemische Verarbeitung am Standort

Stattdessen:

• Erz wird sortiert

• Transportiert

• Extern verarbeitet

Das reduziert:

• Genehmigungsrisiken

• Umweltbelastung

• Kapitalbedarf

Und erhöht massiv:

Die Geschwindigkeit der Umsetzung.

UND DAS BESTE: DAS UPSIDE IST NOCH NICHT EINGEPREIST

Die PEA ist konservativ.

Das Unternehmen arbeitet bereits an Optimierungen:

• Höhere Goldausbeuten

• Geringere Transportkosten

• Regionale Verarbeitung (Doré-Produktion)

Das könnte:

• Margen erhöhen

• Cashflows steigern

• Den NPV weiter nach oben treiben

Die 2,12 Milliarden USD könnten nicht das Maximum sein - sondern der Ausgangspunkt.

ERIC SPROTT IST DER GRÖSSTE AKTIONÄR

Jetzt verbinden wir die Punkte.

Eric Sprott hält:

• 35 Millionen Aktien

• 10 Millionen Warrants

• ~19,9% Beteiligung

Und er hat sich positioniert vor:

• Der PEA

• Dem Goldausbruch

• Der Genehmigungsdynamik

Das ist kein Zufall.

Sprott investiert nicht in "Vielleicht"-Storys.

Er investiert in:

Re-Rating-Setups, die unausweichlich werden.

DAS IST DER INFLECTION POINT

Alles kommt jetzt zusammen:

• Gold bei 4.800+ USD

• PEA bestätigt Milliardenökonomie

• Genehmigungen laufen

• Infrastruktur entsteht

• Hochgradige Ressource offen

• Sprott mit 19,9% beteiligt

Das ist der Moment, in dem der Markt von:

Ignorieren → Hinterherlaufen wechselt.

FAZIT

Das ist keine Spekulation mehr.

Das ist kein Frühphasenprojekt mehr.

Das ist:

• Ein hochgradiges US-Goldprojekt in Entwicklung

• Mit dreistelligen Renditen

• Milliardenbewertungspotenzial

• Extrem schneller Kapitalrückführung

• Institutioneller Unterstützung

Und gehandelt zu einem Bruchteil seines Wertes.

SCHLUSSWORT

Märkte belohnen keine Fantasie.

Sie belohnen Bestätigung.

Die PEA hat geliefert.

Und wenn Projekte wie dieses neu bewertet werden…

passiert das nicht langsam.

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