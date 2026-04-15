Auf der mwb German Select Conference hob Alina Köhler, die Leiterin der Investor Relations von Verbio, die jüngsten Entwicklungen und die Perspektiven des Unternehmens hervor. Sie stellte fest, dass die anhaltende geopolitische Unsicherheit und Störungen, Probleme in der Lieferkette sowie die Abhängigkeit Europas von Energieimporten weiterhin die Volatilität auf den Energiemärkten antreiben, während die strukturelle Nachfrage nach Dekarbonisierung stark bleibt. Verbio profitiert hiervon aufgrund der kurzfristigen Bedürfnisse nach Energiesicherheit und langfristigen strukturellen Rückenwind, die durch die Dekarbonisierung und unterstützende regulatorische Rahmenbedingungen für erneuerbare Brennstoffe gefördert werden. Die jüngste Leistung wurde hauptsächlich durch externe regulatorische Verzerrungen im europäischen CO2-Markt beeinflusst, nicht durch operationale Schwächen, während das Volumenwachstum und die frühe EBITDA-Erholung auf eine Verbesserung der Dynamik hindeuten. Mit Blick nach vorne unterstützen die erhöhte Nachfrage, die regulatorische Normalisierung in Europa, der Hochlauf in den USA, Effizienzgewinne sowie höhere GHG-Quotenpreise den Ausblick. Daher bestätigen wir unsere KAUFEN-Empfehlung und Kursziel von 50,00 EUR. Die Aufzeichnung des Roundtables ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/verbio-se
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