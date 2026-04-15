Mehrere WordPress-User:innen waren unbemerkt einem Malware-Angriff ausgesetzt. Hinter dem Angriff steckt offenbar der Betreiber einiger Plugins für das Content-Management-System. Was Nutzer:innen jetzt wissen müssen. Das CMS WordPress ist in seiner Grundform schon ein umfangreiches Tool für das Veröffentlichen von Texten im Internet. Allerdings kann der Dienst auch noch mit einigen - teils kostenlosen - Plugins erweitert werden, um spezielle Funktionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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