Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Hoffnung auf eine nachhaltige Entspannung im Nahen Osten hat die Kreditmärkte deutlich entlastet, so die Analysten der DekaBank.In erster Reaktion sei der iTraxx Main wieder unter die Marke von 60 Bp gefallen, die mit dem Kriegsausbruch erstmals seit fast einem Jahr überschritten worden sei. Auch am Kassamarkt habe sich die Stimmung merklich aufgehellt, und die Neuemissionspipeline beginne wieder zu sprudeln. Zunächst seien verstärkt Financials aufgelegt worden, doch auch die ersten Corporates würden auf eine hohe Zeichnungsbereitschaft treffen. Im Hintergrund würden allerdings weiterhin Sorgen um den Private Credit-Markt schwelen, vor allem in den USA. Vereinzelten Investoren könnten hierdurch hohe Verluste drohen, den gesamten Kreditmarkt sollte das Segment dagegen nicht nachhaltig belasten. Unternehmensanleihen würden aus Carry-Aspekten attraktiv bleiben. (Ausgabe vom 13.04.2026) (15.04.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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