Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Krieg in Nahost bzw. die damit verbundene Energiepreisentwicklung wurde seit Anfang März zum marktbestimmenden Thema, so die Analysten der DekaBank.Der vorläufige Waffenstillstand habe an den Märkten nun wieder Leitzinssenkungserwartungen an die Fed aufkommen lassen. Die geldpolitische Situation wäre aber auch ohne den Krieg schon hinreichend komplex. Klammere man Energie- und Nahrungsmittelpreise aus, dann habe sich die sogenannte Kernrate der Inflation in den vergangenen Monaten nicht wie erhofft abgeschwächt. Zudem hätten die Arbeitsmarktdaten für März für Verwirrung gesorgt. Während die offiziellen Daten stark gewesen seien, würden inoffizielle Berechnungen auf erhebliche witterungsbedingte Verzerrungen nach oben hindeuten. Die Analysten würden daher weiterhin davon ausgehen, dass die Fed beim Zinsentscheid im Juni eine Leitzinssenkung vornehmen werde. (Ausgabe vom 13.04.2026) (15.04.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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