Der kalifornische E-Auto-Hersteller Lucid Motors ernennt Silvio Napoli zum neuen CEO, der vergangenes Jahr als Chef des Schweizer Aufzugherstellers Schindler aufgehört hatte. Zudem soll Lucid Motors eine Kapitalspritze von 750 Millionen US-Dollar von der Ridesharing-App Uber und dem saudischen Staatsfonds PIF erhalten. Der neue CEO Silvio Napoli folgt auf Interims-CEO Marc Winterhoff, der die Geschäfte von Lucid nach dem Rückzug des damaligen Chefs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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