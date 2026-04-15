FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
STRATEGIC ENERGY RES LTD EB8 AU000000SER1
AB/FROM ONWARDS 15.04.2026 10:29 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
STRATEGIC ENERGY RES LTD EB8 AU000000SER1
AB/FROM ONWARDS 15.04.2026 10:29 CET
© 2026 Xetra Newsboard