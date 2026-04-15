ASML: Zahlen ein Warnsignal?, Hermes: Absturz & Aixtron: Kursexplosion
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|Aixtron modifiziert die Prognose für 2026
|Aixtron kommt nach vorläufigen Zahlen im ersten Quartal auf einen Umsatz von rund 59 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 112,5 Millionen Euro. Erwartet wurde ein Umsatz von 55 Millionen Euro bis 75...
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|AIXTRON SE zündet den Turbo - jetzt geht's richtig los!
|11:14
|Aixtron: Starke Quartalszahlen und optimistischer Ausblick erweisen sich als Kursturbo
|Aixtron hebt dank eines Auftragsbooms in der Optoelektronik seine Jahresziele an und sorgt damit für steigende Markterwartungen. JPMorgan sieht weiteres Kurspotenzial für die Aktie und bleibt trotz...
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|11:14
|AIXTRON SE zündet Kursrakete - jetzt bloß nicht zögern!
|11:10
|Aixtron-Aktie +12%: Zu teuer oder noch einen Kauf wert?
|Die Aixtron-Aktie macht am Mittwochmorgen einen Satz von +12% nach oben und springt damit auf ein neues Allzeithoch bei 40 €. Was steckt hinter der starken Performance des Halbleiteranlagenbauers und...
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|11:18
|ASML raises 2026 sales outlook as AI demand boosts growth
|10:54
|ASML: Zahlen ein Warnsignal?, Hermes: Absturz & Aixtron: Kursexplosion
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|Chipausrüster ASML erhöht Jahresziel - Quartalsausblick enttäuscht aber
|10:41
|KI-Hype lässt ASML-Umsatz explodieren
|ASML erhöht seine Umsatzprognose für 2026 auf bis zu 40 Milliarden Euro. Der KI-Boom treibt die Nachfrage nach Chipfertigungsanlagen - doch China-Risiken und ein schwächeres Q2 trüben das Bild. ASML...
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|10:39
|ASML mit Zahlen: Das bedeuten die Ergebnisse für den Chip- und KI-Boom
|Am Mittwoch hat das Chip-Schwergewicht ASML, seine Quartalszahlen vorgelegt. Das wurde konkret gemeldet und das bedeuten die Ergebnisse für den Chip- und KI-Boom. Am Mittwoch richten Investoren ihre...
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