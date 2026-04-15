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Die Schwerindustrie könnte bis 2050 die weltweite Produktion steigern und dabei bis zu 45 % weniger Energie verbrauchen



15.04.2026 / 11:00 CET/CEST

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30-50% der Kosten in der Schwerindustrie entstehen durch den Energieverbrauch

25-45% Der Energieverbrauch in den Bereichen Aluminium, Luftfahrt, Zement, Kunststoffe und Chemikalien, Schifffahrt und Stahl kann durch Maßnahmen zur Steigerung der Energieproduktivität, einschließlich längerer Produktlebensdauer und höherer Recyclingraten, gesenkt werden.

Eine Senkung der "Umweltprämien" für den Luft- und Seeverkehr um ca. 40-60 % ist durch die Kombination von Energieproduktivität und Dekarbonisierung möglich. LONDON, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Verbesserung der Energieproduktivität kann den steigenden Bedarf an Wohnraum, Mobilität und Gütern decken und gleichzeitig die Abhängigkeit von teuren fossilen Brennstoffen und den Bedarf an neuer Energieinfrastruktur verringern, so ein neuer Bericht der Energy Transitions Commission (ETC) und Mission Possible Partnership (MPP), der heute veröffentlicht wurde. Die Energieproduktivität misst den wirtschaftlichen Wert, der mit jeder Energieeinheit erzeugt wird, d. h. die Verbesserung der Energieproduktivität ermöglicht es, mit weniger Energie die gleiche (oder eine höhere) Leistung zu erzielen. Der Bericht zeigt, dass effizientere Schiffe, Flugzeuge und Industrieanlagen, die weniger Material verbrauchen, Dinge länger nutzen und mehr recyceln die Kosten und die Komplexität der Dekarbonisierung energieintensiver Industrien verringern und gleichzeitig die industrielle Wettbewerbsfähigkeit stärken können. Die energieintensiven Sektoren Aluminium, Luftfahrt, Zement, Kunststoffe und Chemikalien, Schifffahrt und Stahl bilden die Grundlage der modernen Wirtschaft: unsere Häuser, Verkehrsmittel und Waren. Auf diese Sektoren zusammen entfällt etwa ein Viertel des weltweiten Energiebedarfs. Bis 2025 dürfte die Nachfrage in den Bereichen Stahl, Aluminium, Zement sowie Kunststoffe und Chemikalien um 25 % bis 100 %, in der Luftfahrt um 150 % und in der Schifffahrt um 45 % steigen, angetrieben durch den wachsenden globalen Wohlstand, die Urbanisierung und die Industrialisierung. Dieses Wachstum könnte durch eine Verbesserung der Energieproduktivität mit 25-45 % weniger Energie und zu geringeren Kosten erreicht werden, verglichen mit einem Szenario ohne Produktivitätssteigerungen, heißt es in dem neuen Briefing Harnessing energy productivity for industrial competitiveness. Drei sich ergänzende Strategien können die Energienachfrage in energieintensiven Sektoren senken: 1. Technische Effizienz - Verringerung des kWh-Bedarfs für die Bereitstellung desselben Produkts oder derselben Dienstleistung. 2. Service-Effizienz - Verringerung der Produkt- oder Dienstleistungsmenge, die für die Erbringung der gleichen Leistung erforderlich ist. 3. Materialeffizienz - Reduzierung des Materialeinsatzes zur Herstellung eines bestimmten Produkts. "Saubere Elektrizität und kohlenstoffarme Kraftstoffe sind für die Dekarbonisierung von Stahl, Zement, Kunststoffen und Chemikalien, Aluminium, Luftfahrt und Schifffahrt unerlässlich - und obwohl sie mit bescheidenen "grünen Prämien" verbunden sind, sind diese auf Verbraucherebene überschaubar. Die Verbesserung der Energieproduktivität durch eine effizientere Nutzung von Materialien und den Einsatz besserer Technologien ermöglicht es uns, die steigende Nachfrage nach Gebäuden, Produkten und Verkehr zu befriedigen und gleichzeitig den Energiebedarf und die damit verbundenen Kosten zu senken", sagte Adair Turner, Ko-Vorsitzender der Energy Transitions Commission. "Die durch den Konflikt im Nahen Osten ausgelöste Energiekrise macht deutlich, wie anfällig viele Volkswirtschaften noch immer für Unterbrechungen der Versorgung mit fossilen Energieträgern und für Preisspitzen sind, die sich auf alle Bereiche vom Verkehr über die Industrie bis hin zur Lebensmittelproduktion auswirken. Die Umstellung auf saubere industrielle Versorgungsketten, die sich in viel stärkerem Maße auf im Inland produzierte Energie, Chemikalien und Materialien (einschließlich recycelter Materialien) stützen, ist unerlässlich, um die Volkswirtschaften widerstandsfähiger zu machen. Durch eine effizientere Nutzung dieser Ressourcen wird die Umstellung billiger und schneller vonstatten gehen." sagte Faustine Delasalle, CEO von Mission Possible Partnership.



Die Möglichkeit ist groß. Das Recycling von Aluminium ist etwa 95 % weniger energieintensiv als die Neuproduktion. Beim Zement sind die Reduzierung des Klinkeranteils und die Optimierung der Bauweise die größten Hebel zur Senkung des Energiebedarfs. Die Dekarbonisierung einiger energieintensiver Sektoren erfordert einen Übergang zu kohlenstoffarmen Lösungen wie Wasserstoff, Ammoniak, biologische Ressourcen und Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS). Diese kohlenstoffarmen Lösungen sind selbst energieintensiv und hängen von einem Ausbau der Infrastruktur für saubere Energie ab. In dem Maße, wie die Industrie kohlenstoffarme Lösungen einführt, können Produktivitätssteigerungen den Anstieg der Material- und Transportkosten begrenzen und die Auswirkungen auf Unternehmen und Verbraucher verringern. Die Arbeit der Energy Transitions Commission und der Mission Possible Partnership ist in vier Prioritäten verankert, die dieses entscheidende Jahrzehnt bestimmen: Verdoppelung der Energieeffizienz auf 4 % pro Jahr bis 2030; Verdreifachung der weltweiten Stromerzeugungskapazität aus erneuerbaren Energiequellen bis 2030; Electrify - Skalierung der sauberen Elektrifizierung des wachsenden Energiebedarfs; und Build Clean Now, Verlagerung sauberer Industriekapazitäten von den Zielen zur Umsetzung. Verbesserungen der Energieproduktivität stehen im Einklang mit allen vier Prioritäten. Laden Sie das technische Briefing herunter: https://www.energy-transitions.org/publications/energy-productivity-for-industrial-competitiveness Über Mission Possible Partnership Mission Possible Partnership (MPP) ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die den globalen Wandel der Umweltindustrie vorantreibt. Seit 2019 arbeiten wir mit einigen der energieintensivsten Branchen - Aluminium, Luftfahrt, Zement, Chemie, Schifffahrt und Stahl - zusammen, um ihre globalen Treibhausgasemissionen zu senken. Wir mobilisieren führende Figuren aus Wirtschaft, Finanzen, Regierung und Zivilgesellschaft, um den Übergang zu sauberen Materialien, Chemikalien und Kraftstoffen zu beschleunigen. Nachdem wir sektorale Wege zum Netto-Null-Effekt gechartert haben, werden wir weiterhin Neuland betreten und Hindernisse beseitigen, damit bis 2030 eine kritische Masse an sauberen Industrieprojekten in Angriff genommen werden kann. Mission Possible Partnership hat Mitarbeiter und Partner vor Ort in Nordamerika, Brasilien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika, Indien und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen finden Sie auf: www.missionpossiblepartnership.org Über die Energy Transitions Commission

Die Energy Transitions Commission (ETC) ist ein globaler Zusammenschluss führender Figuren aus allen Bereichen der Energiewirtschaft, die sich dem Ziel verschrieben haben, bis Mitte des Jahrhunderts Netto-Null-Emissionen zu erreichen und gleichzeitig Wirtschaftswachstum und Entwicklung zu fördern. Unsere Kommissionsmitglieder kommen aus einer Reihe von Organisationen - Energieerzeuger, energieintensive Industrien, Technologieanbieter, Finanzakteure und Umwelt-NGOs. Diese Vielfalt der Standpunkte fließt in unsere Arbeit ein. Dieser Bericht stellt die kollektive Meinung des ETC dar; er ist jedoch nicht so zu verstehen, dass die Mitglieder mit jeder Feststellung oder Empfehlung einverstanden sind. Das ETC wird von SYSTEMIQ Ltd. gehostet. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.energy-transitions.org Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2954830/MPP.jpg

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