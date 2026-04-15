Weiß der Chart mehr als wir? Fakt ist: Immer wieder laufen Kurse fundamentalen Nachrichten voraus. Acht Aktien, bei denen genau dieses Phänomen jetzt zum Einstieg lockt. Sie gehört wahrscheinlich zu den am leidenschaftlichsten diskutierten Fragen an der Börse: Kann ein Kurs etwas "wissen", bevor es die Öffentlichkeit erfährt? Die technische Analyse behauptet genau das. Und tatsächlich ist es immer wieder so, dass Aktien bereits Bewegungen zeigen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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