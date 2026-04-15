AIXTRON hat im ersten Quartal schwache, aber erwartete Ergebnisse geliefert, die durch deutlich stärkere als erwartete Auftragseingänge im Bereich der Optoelektronik ausgeglichen wurden. Dies führte zu einer Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und bestätigt einen frühen Zyklus der Photonik. Wir sind der Ansicht, dass die Stärke im Bereich der Optoelektronik voraussichtlich anhalten wird. Während dies die kurzfristige Sichtbarkeit verbessert und die Ausführung entriskiert, bleiben unsere breiteren Bedenken hinsichtlich der verzögerten Erholung im Bereich SiC und des Zeitpunkts der AI GaN Aufträge unverändert. In der Zwischenzeit sehen wir die Bewertung als zunehmend angespannt, da sie bereits eine starke und reibungslose Erholung bis 2027-2028 einpreist, was das Risiko-Ertrags-Verhältnis auf diesen Niveaus ungünstig macht. Wir erhöhen unser Kursziel auf EUR 33.00 und bestätigen unsere SELL-Einstufung . Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/aixtron-se
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