Die Mercedes-Benz-Aktie fiel mit Beginn des Angriffs auf den Iran massiv und erreichte mit 50 € einen Tiefstand im neuen Jahr. Mittlerweile erholte sie sich wieder und steht am Mittwoch aktuell bei 55 €. Was ist hier zu erwarten? Iran-Konflikt beeinflusst Kursverlauf Momentan sind fast alle Aktien vom aktuellen Geschehen im Iran-Konflikt betroffen. Mit Beginn stürzten die Märkte deutlich ab. Dann kam die Erholung, als ein Waffenstillstand und Gespräche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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