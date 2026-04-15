Die Aixtron-Aktie macht am Mittwochmorgen einen Satz von +12% nach oben und springt damit auf ein neues Allzeithoch bei 40 €. Was steckt hinter der starken Performance des Halbleiteranlagenbauers und sollten Anleger bei diesem Höchstkurs überhaupt noch einsteigen? Anhebung der Jahresprognose Auslöser des heutigen Kurssprungs der Aixtron-Aktie ist eine deutliche Anhebung der Jahresprognose durch das deutsche Technologieunternehmen. Für 2026 rechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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