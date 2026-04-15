Nahezu grandios konnte sich der Kupferpreis im Hinblick auf die vergangene Einschätzung vom 26. März weiter empor entwickeln. Damals punkteten die Bären zuvor mit dem Rückgang unter das Level von 12.700 US$ und so geschah, was geschehen musste. Eine Fortsetzung der Preisschwäche führte bis zur Unterstützung von 11.896 US$ zurück. Mustergültige Reaktion Trotz der Preisschwäche konnte durch den Aprall an der Aufwärtstrendlinie seit April 2025 eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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