Steigende Energiepreise und geopolitische Spannungen rücken Elektroautos erneut stärker in den Fokus von Investoren. Nachdem Tesla den Markt für elektrische Fahrzeuge massentauglich gemacht hat, versuchen jüngere Hersteller wie Rivian und Lucid, sich als nächste Generation der Branche zu etablieren. Gleichzeitig zeigt die aktuelle Lage am Ölmarkt, warum Elektromobilität langfristig an Bedeutung gewinnen könnte. Der Boom rund um Elektroautos begann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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