München (ots) -Die preisgekrönte Veranstaltungsreihe MET LIVE IM KINO startet die Saison 2026/2027 am 19. September mit einer Geburtstagsgala - 20 Jahr Met live im Kino, die von Renée Fleming live moderiert wird. Präsentiert werden Highlights aus dem Repertoire der mehr als 185 Übertragungen - unvergessliche Momente mit einigen der größten Opernstars wie Jonas Kaufmann, Joyce DiDonato, Lise Davidsen, Asmik Grigorian, Elina Garanca, Roberto Alagna, Piotr Beczala, Juan Diego Flórez, René Pape und vielen anderen.Am 3. Oktober folgt Mozarts hinreißendes Ensemblestück COSÌ FAN TUTTE, in dem zwei Liebespaare auf eine Achterbahn der Gefühle geschickt werden. Kurz darauf wird es dramatischer: Verdis machtbesessener MACBETH betritt die Bühne, zusammen mit seiner skrupellosen Lady Macbeth - ein Rollendebut für die großartige Lise Davidsen. Zum Jahresende stellt Aigul Akhmetshina in der Titelrolle von Saint-Saëns' SAMSON ET DALILA ihre Vielfältigkeit unter Beweis und beraubt den arglosen Samson heimtückisch seiner Macht.Das neue Jahr beginnt am 10. Januar mit einer Neuinszenierung von Puccinis selten gespielter Oper LA FANCIULLA DEL WEST, bevor es nach einer etwas längeren Frühjahrspause im April mit Jules Massenets Pariser Belle-Époque-Meisterwerk MANON weitergeht, eine Paraderolle für die umwerfende Nadine Sierra. Ebenfalls im April steht die wohl bekannteste aller Eifersuchtsgeschichten auf dem Spielplan: Verdis OTELLO, hochkarätig besetzt und in der eindrucksvollen Inszenierung von Bartlett Sher.Zum Abschluss der MET LIVE IM KINO-Saison kommt es am 5. Juni zu einem Treffen der Superstars Elina Garanca, Piotr Beczala und Peter Mattei in Richard Wagners klanggewaltigem und letzten Meisterwerk PARSIFAL. François Girards zeitlose Produktion leuchtet die zahllosen Facetten der religiösen Partitur vor dem Hintergrund einer surrealen Landschaft aus und liefert atemberaubenden Projektionen.Auch in der kommenden Saison dürfen sich deutsche und österreichische Kinobesucher*innen auf das unverwechselbare Flair des berühmtesten Opernhauses der Welt freuen.Der Kartenvorverkauf für die Übertragungen der Saison 2026/2027 beginnt frühestens am 30. Mai 2026 in den teilnehmenden Kinos. Die Liste der teilnehmenden Kinos und weiterführende Information finden sich unter www.metimkino.de.Das Programm der Saison 2026/2027:19. September: GEBURTSTAGSGALA - 20 Jahre Met live im Kino (Renée Fleming)03. Oktober: Mozart COSÌ FAN TUTTE (Federica Lombardi, Samantha Hankey)17. Oktober: Verdi MACBETH (Lise Davidsen, Quinn Kelsey, Freddie De Tommaso)05. Dezember: Saint-Saëns SAMSON ET DALILA (Aigul Akhmetshina, Clay Hilley)23. Januar: Puccini LA FANCIULLA DEL WEST (Sondra Radvanovsky, SeokJong Baek)03. April: Massenet MANON (Nadine Sierra, Matthew Polenzani)24. April: Verdi OTELLO (Ailyn Pérez, Brian Jagde, Artur Rucinski)05. Juni: Wagner PARSIFAL (Elina Garanca, Piotr Beczala, Peter Mattei)Pressematerial steht hier (https://leonine.box.com/s/gdj2186zg76lkfkzquk71isv04w1nool) für Sie zum Download bereit.Bei Rückfragen und/oder falls Sie Interesse an Interviews mit Künstler*innen oder an einer Verlosung von Karten für eine der Liveübertragungen haben, wenden Sie sich bitte an:Katja Raths, Head of Clasart ClassicTel: +49 (0) 89 999 513 421, Email: katja.raths@leoninestudios.comoderKatharina Biro, Senior Manager Clasart ClassicTel: +49 (0) 89 999 513 420, Email: katharina.biro@leoninestudios.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6255781