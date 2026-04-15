BERLIN (dpa-AFX) - Wegen des Rückgangs bei Lehrverträgen in Betrieben fordert der SPD-Arbeitnehmerflügel eine bundesweite Ausbildungsplatzumlage. "Wer Fachkräftemangel beklagt, darf sich nicht aus der Ausbildung zurückziehen", sagte die Vorsitzende Cansel Kiziltepe der Deutschen Presse-Agentur.

Kiziltepe ist auch Sozialsenatorin in Berlin, wo kürzlich auf Landesebene eine Ausbildungsplatzumlage beschlossen wurde. Diese sei Vorbild, sagte die SPD-Politikerin. "Es ist ungerecht, dass engagierte Betriebe ausbilden und andere sich ihrer Verantwortung entziehen. Mit einer Umlage beteiligen sich alle Unternehmen an den Kosten. Diejenigen, die ausbilden, werden finanziell unterstützt."

Das Statistische Bundesamt hatte mitgeteilt, dass im vergangenen Jahr 461.800 neue Verträge zur dualen Ausbildung in Betrieb und Berufsschule geschlossen wurden, ein Rückgang um 2,8 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Auch 2024 war die Zahl der neuen Auszubildenden gesunken, nachdem in den Jahren 2021 bis 2023 noch leichte Zuwächse nach der Corona-Flaute zu verzeichnen waren./vsr/DP/nas