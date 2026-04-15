Laut BF.Quartalsbarometer bleibt die Stimmung unter den gewerblichen Immobilienfinanzierern auch im ersten Quartal 2026 getrübt. Fast 27% der Befragten haben zuletzt eine Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen am Markt wahrgenommen, 68% eine stabile Entwicklung. Die Stimmung unter den gewerblichen Immobilienfinanzierern bleibt in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 wie auch schon im vierten Quartal 2025 gedämpft. Dies zeigt das neue BF.Quartalsbarometer, das in Kooperation mit dem Handelsblatt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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