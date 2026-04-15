Am 15.04.1892 entstand die General Electric Company durch die Fusion zweier konkurrierender Unternehmen. Der Zusammenschluss der Edison General Electric Company und der Thomson-Houston Company schuf einen Konzern, der die industrielle Entwicklung der modernen Welt maßgeblich prägen sollte: er leitete eine Phase ein, in der elektrische Energie zum fundamentalen Treiber wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Fortschritts wurde. Doch GE bezahlte seinen kometenhaften Aufstieg am Ende mit einer selbst verschuldeten Nahtoderfahrung... -? Hier den Artikel weiterlesen Den vollständigen Artikel lesen ...
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