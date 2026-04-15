Der Goldpreis arbeitet sich nach oben, auch Silber versucht sich zu erholen. Also alles wieder in Butter? "Ehrlich gesagt, ich bin aktuell eher im Team Vorsicht", sagt Markus Bußler. Zwar sieht er kein Ende des Edelmetallbullenmarktes, hält aber nach wie vor einen stärkeren Rücksetzer für möglich. "Diese Korrektur sieht aktuell noch unvollständig aus, auch die fehlende Dynamik bei Silber mahnt etwas zur Vorsicht."Sollte es wirklich zu diesem tieferen Rücksetzer kommen, wäre das aber eine gute Kaufgelegenheit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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