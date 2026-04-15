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Die XRP Prognose gewinnt an Fahrt, nachdem die SEC einen CLARITY-Act-Roundtable für den 16. April bestätigt hat, der die Regulierung digitaler Vermögenswerte in den USA verändern könnte. XRP wird bei 1,36 Dollar gehandelt, wobei der Widerstand bei 1,40 Dollar seit März jeden Erholungsversuch blockiert und der Fear and Greed Index bei 11 steht. Anleger beobachten XRP, weil sieben Spot-ETFs aufgelegt wurden und der Kurs 64 Prozent unter dem Allzeithoch liegt. Doch wer ein anderes Chance-Risiko-Verhältnis sucht, findet derzeit auch Frühphasen-Projekte mit einer anderen Kursdynamik.

SEC bestätigt CLARITY-Act-Roundtable und die XRP Prognose rückt in den Fokus

Die SEC hat einen Roundtable für den 16. April bestätigt, der sich auf die Marktstruktur digitaler Vermögenswerte und die Umsetzung des CLARITY Act konzentriert, wie CoinDesk berichtet. XRP steht bei 1,36 Dollar nach einem Plus von 3,4 Prozent in 24 Stunden, während der Gesamtmarkt laut CoinGecko weiterhin in extremer Angst verharrt.

Der Token liegt 64 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,84 Dollar, und sieben Spot-XRP-ETFs halten zusammen rund eine Milliarde Dollar an verwalteten Vermögenswerten. Die XRP Prognose hängt nun davon ab, ob der CLARITY Act Ende April den Bankenausschuss des Senats passiert und ob die ETF-Zuflüsse nach einem Rückgang auf 10 Millionen Dollar in diesem Monat wieder anziehen.

Wie XRP und Pepeto die April-Prognose prägen

Der Presale-Preis ist der Einstieg, der sich historisch gesehen bei vergleichbaren Kryptoprojekten in die Rendite verwandelt hat, über die später alle sprechen. Dieses Projekt füllt sich, während Sie diese Seite lesen. SolidProof hat den gesamten Smart Contract vor dem Presale-Start einer vollständigen Sicherheitsprüfung unterzogen und alle Vertragsbestandteile verifiziert. Der ursprüngliche Mitgründer von PEPE leitet die Entwicklung, und ein ehemaliger Binance-Manager hat die Exchange von Grund auf aufgebaut.

Die XRP Prognose zieht Suchanfragen an, doch ein bestätigtes Exchange-Listing bei laufendem Presale-Preis ist im Kryptomarkt die seltenere Entdeckung. Eine Swap-Plattform, die null Gebühren pro Trade erhebt, und ein Vertragsscanner, der Token-Code auf versteckte Risiken prüft, sind beide bereits live und funktionsfähig.

Token kosten 0,0000001864 Dollar, und über 9,05 Millionen Dollar flossen in einer Phase ein, in der der Fear and Greed Index 46 Tage in Folge extreme Angst anzeigte. Die letzte Presale-Runde schloss vorzeitig, da Kapital schneller eintraf als erwartet, und die aktuelle Runde füllt sich in Echtzeit.

Erfahrene Krypto-Anleger wissen: Frühphasen-Investments bieten ein Chance-Risiko-Verhältnis, das bei etablierten Large Caps nicht mehr existiert. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich auf der Seite, die historisch gesehen von Listing-Kursentwicklungen profitiert hat. Besuchen Sie Pepeto, um zu sehen, warum über 9,05 Millionen Dollar während extremer Angst eingeflossen sind.

Die Wallets, die einsteigen, kaufen nicht auf Hoffnung. Sie haben die Differenz zwischen Einstieg und Listing-Preis durchgerechnet und erkannt, was jeder frühe Krypto-Gewinner vor der breiten Masse bemerkt hat. Die Menschen, die XRP bei 0,006 Dollar oder PEPE bei Bruchteilen eines Cents gekauft haben, teilen alle dasselbe Bedauern: nicht stärker eingestiegen zu sein. Ein bekanntes Muster im Kryptomarkt zeigt, dass Projekte mit vergleichbarer Struktur nach dem Exchange-Listing deutliche Kursanstiege verzeichnet haben. Dieses Einstiegsfenster schließt sich, sobald der Presale endet.

Ripple (XRP) Kurs bei 1,36 Dollar zum CLARITY-Act-Roundtable am 16. April

Ripple (XRP) wird laut CoinMarketCap bei 1,36 Dollar gehandelt, mit einer Marktkapitalisierung von 83,69 Milliarden Dollar. CoinDCX prognostiziert für das Gesamtjahr eine Spanne von 1,20 bis 2,20 Dollar, während die April-Range je nach Ausgang des CLARITY Act zwischen 1,20 und 1,60 Dollar liegt.

Die bullische XRP Prognose für April zeigt auf 1,60 Dollar, was rund 17 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt. Dieses 17-Prozent-Ziel ist bereits bekannt und in jedem Chart eingepreist. Der SEC-Roundtable am 16. April ist der nächste Vertrauenstest für die XRP Prognose, und die Erholung hängt davon ab, ob der CLARITY Act den Ausschuss passiert, bevor die Legislaturperiode später in diesem Jahr endet.

Eine XRP-Position von 3.000 Dollar wächst beim April-Ziel auf 3.510 Dollar. Projekte wie Pepeto, die sich noch in der Presale-Phase befinden, haben historisch gesehen ein völlig anderes Renditeprofil geboten. Genau diese Differenz bewegt Kapital in Frühphasen-Projekte, die bisher nur wenige Wallets entdeckt haben.

Fazit

Die XRP Prognose hat eine reale Chance auf Erholung, und XRP bleibt ein Top-Asset. Sieben ETFs halten eine Milliarde Dollar und die Entwickler haben nie aufgehört zu bauen. Angst hält nie ewig an, und historisch gesehen endete jeder Einbruch dieser Stärke mit einer Kurserholung. Pepeto bietet zum Presale-Preis ein Chance-Risiko-Verhältnis, das XRP bei seiner aktuellen Marktkapitalisierung nicht mehr liefern kann. Wer jetzt einsteigt und die deutsche Haltefrist von einem Jahr nutzt, kann Gewinne nach deutschem Steuerrecht steuerfrei realisieren. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website, solange das Presale-Fenster geöffnet ist.

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Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der CLARITY Act für die XRP Prognose?

Der SEC-Roundtable am 16. April befasst sich mit der Regulierung digitaler Vermögenswerte, und ein Durchkommen des CLARITY Act im Ausschuss könnte XRP in Richtung 1,60 Dollar treiben, wenn die ETF-Zuflüsse wieder anziehen.

Wie unterscheidet sich Pepeto von Ripple (XRP) bei der erwarteten Kursentwicklung?

XRP zielt auf 17 Prozent bis 1,60 Dollar am bullischen April-Ziel. Pepeto befindet sich in der Presale-Phase mit einem bestätigten Exchange-Listing und einer bereits funktionierenden Swap-Plattform. Alle Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.