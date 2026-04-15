Die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen und Mittleren Osten bestimmte zuletzt das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Die Ölpreise kamen zuletzt etwas zurück. Die Inflationssorgen traten vorerst in den Hintergrund.Die jüngsten Entwicklungen sorgten aber auch dafür, dass die Anleiherenditen deutlich zurückkamen. So notierten unter anderem die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen am Montag noch im Bereich von 4,37 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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