Verhaltener Handelsstart nach Vortagserholung

Der Dax startet nach der Erholung vom Vortag erneut mit leichten Aufschlägen in den Handel. Der Euro Stoxx 50 notiert zum Handelsbeginn etwas schwächer. In den USA signalisieren die Leitindizes vorbörslich kaum Veränderungen. Der Nikkei 225 beendete den Handel in Tokio mit Verlusten.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt steht die geopolitische Entwicklung rund um den Iran. Marktteilnehmer spekulieren auf eine mögliche Fortsetzung der Gespräche zwischen den USA und Teheran nach der ergebnislosen ersten Verhandlungsrunde vom Wochenende. Aussagen aus Washington nähren zwar Hoffnungen auf eine Deeskalation, konkrete Fortschritte fehlen jedoch. Solange unklar bleibt, ob es zu einer weiteren Gesprächsrunde kommt und wie sich die Lage rund um die Straße von Hormus entwickelt, bleibt die Nervosität an den Märkten erhöht.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Aixtron präsentiert sich fester. Der Chipanlagenbauer rückt nach vorläufigen Quartalszahlen und einer angehobenen Jahresprognose in den Fokus. Treiber ist eine überraschend hohe Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik, die den Auftragseingang deutlich steigen ließ. Zwar belasteten im Auftaktquartal noch schwache Margen und Sondereffekte das Ergebnis, doch der verbesserte Ausblick sorgt für erhöhte Handelsaktivität.
ASML steht ebenfalls im Blickpunkt, zeigt sich jedoch verhaltener. Der Halbleiterausrüster meldete für das erste Quartal einen über den Erwartungen liegenden Gewinn und erhöhte die Umsatzperspektive für 2026. Rückenwind kommt von der anhaltend starken Nachfrage nach KI-fähiger Chiptechnologie, dennoch nutzen Anleger die Vorlage bislang eher zur Konsolidierung.
Hypoport bleibt unter Druck. Der Finanzdienstleister berichtete von einem verhaltenen Jahresauftakt, was angesichts der starken Vorjahreszahlen und der schleppenden Dynamik im Immobilienfinanzierungsmarkt für Zurückhaltung sorgt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bull
|UG2LDE
|16,24
|25659,013368 Punkte
|14,88
|Open End
|X-DAX
|Bear
|UG2Y9U
|21,59
|26205,573949 Punkte
|11,12
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN0LLH
|13,18
|22786,596962 Punkte
|18,27
|Open End
|Gold
|Bull
|UN6S3F
|17,45
|4612,751537 USD
|23,44
|Open End
|DAX
|Bear
|UN3WM5
|5,48
|24558,916913 Punkte
|44,5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.04.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Infineon Technologies AG
|Call
|UN4W4J
|0,50
|70,00 EUR
|8,25
|16.09.2026
|Halliburton Company
|Call
|UN06FC
|4,58
|35,00 USD
|4,59
|16.09.2026
|Allianz SE
|Call
|UN09KV
|0,22
|440,00 EUR
|17,87
|16.09.2026
|EUR/USD
|Call
|UN4W0E
|0,38
|1,18 USD
|122,79
|22.04.2026
|DAX
|Call
|UG9YYE
|16,38
|24200,00 Punkte
|8,34
|18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.04.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|ASML Holding N.V.
|Long
|HD9Q5Q
|20,21
|1027,554016 EUR
|5
|Open End
|Nasdaq-100
|Long
|HD6S25
|11,47
|17232,21496 Punkte
|3
|Open End
|HENSOLDT AG
|Long
|UG9JAQ
|1,02
|62,779854 EUR
|5
|Open End
|Nvidia Corp.
|Long
|HD58PG
|2,35
|157,248077 USD
|5
|Open End
|Tesla, Inc.
|Long
|HD4YR7
|1,79
|273,217452 USD
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.04.2026; 10:00 Uhr;
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