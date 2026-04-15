Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Endeavour Silver Corp., Discovery Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 11.04.2026, 19:25 Uhr Zürich/Berlin Doch wie brüchig der Waffenstillstand ist, hat sich ja sogleich wieder gezeigt. Eine dauerhafte Friedenslösung bleibt die Hoffnung. Es würde wohl auch dem Silberpreis guttun. Schwinden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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