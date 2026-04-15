Whatsapp testet eine neue Funktion, die Nutzer:innen warnt, wenn ihr Account auf einem anderen Gerät genutzt wird. Das soll Nutzer:innen mehr Kontrolle über Aktivitäten ihrer verknüpften Geräte geben und so die Sicherheit verbessern. Die meisten Whatsapp-Nutzer:innen verwenden die Messaging-App auf ihrem Smartphone. Neben diesem Hauptgerät ist es jedoch auch möglich, mit dem eigenen Account auf anderen Geräten per Whatsapp zu kommunizieren. Whatsapp: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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