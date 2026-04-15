Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Marktturbulenzen aufgrund des Kriegs im Nahen Osten haben den Covered Bond-Markt nur am Rande getroffen, so die Analysten der DekaBank.Die Verunsicherung habe die Liquidität etwas beeinträchtigt, und die Spreads seien um wenige Basispunkte angestiegen. Die Neuemissionstätigkeit sei zwischenzeitlich ausgebremst worden, aber wann immer sich ein kleines Fenster geöffnet habe, hätten Emissionsbanken die weiterhin vorhandene Nachfrage gerne mit neuen Anleihen bedient. Sie seien den Investoren mit etwas großzügigeren Neuemissions-Spreads von 3 bis 5 Basispunkten entgegengekommen und hätten dafür ordentliche Überzeichnungsquoten vom 1,5- bis 3-fachen des angebotenen Nominals erzielt. Mittlere Laufzeiten seien klar bevorzugt worden. Deutsche Pfandbriefbanken hätten sich im März zurückgehalten. Erst nach Ostern sei mit der DZ Hyp wieder der erste Pfandbrief seit Kriegsausbruch aufgelegt worden. Mit der Hoffnung auf Entspannung seien die Spreads etwas gefallen und eine Reihe von Neuemissionen stehe an. (Ausgabe vom 13.04.2026) (15.04.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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