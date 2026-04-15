Das von Amazon-Gründer Jeff Bezos unterstützte E-Auto-Startup Slate hat sich in einer Finanzierungsrunde 650 Millionen US-Dollar gesichert. Der Betrag soll in die finale Entwicklung sowie Produktion des ersten Modells von Slate, einem erschwinglichen Elektro-Pickup fließen. Die ersten Kundenauslieferungen sollen noch 2026 erfolgen. Slate wurde bereits 2022 gegründet, arbeitete aber zunächst drei Jahre lang unbeobachtet im "Stealth Mode", bevor es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net