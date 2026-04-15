Die Stadt Hannover hat ihre Planungen für den weiteren Aufbau öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur bis 2034 vorgestellt. Künftig sollen Ladeeinrichtungen gezielt dort entstehen, wo sie besonders gebraucht werden. Dazu zählt die Stadt nach eigenen Angaben Ladepunkte im Wohnumfeld, an stark frequentierten Orten sowie an sogenannten "Points of Interest" mit längeren Aufenthaltszeiten. Man setze dabei "auf kluge Planung statt bloßem Ausbau", heißt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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