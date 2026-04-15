© Foto: Jens Kalaene - dpa-ZentralbildEinige Anleger sehen 1.000 US-Dollar, andere den Crash. Avis Budget Group wird zum Zocker-Hotspot der Wall Street.Die Aktie der Avis Budget Group (CAR) hat an der Wall Street einen spektakulären Run hingelegt. Zehn Handelstage in Folge legte das Papier zu und verdreifachte sich in dieser Zeit nahezu. Vom Schlusskurs am 30. März bei 135,56 US-Dollar stieg die Aktie bis Dienstag auf 411,56 US-Dollar und markierte zuletzt sogar neue Rekordstände. Im vorbörslichen Handel am Mittwoch zeigte sich jedoch erstmals Schwäche - damit steht die ungewöhnliche Gewinnserie auf dem Spiel. Als Haupttreiber der Rallye gilt weniger das operative Geschäft als vielmehr ein massiver Short Squeeze. Dabei geraten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE