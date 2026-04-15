Die Citigroup hat ihre Einschätzung für die Aktienmärkte deutlich angepasst und gibt Anlegern damit eine klare Orientierung, wie sie sich aktuell für Gewinne an der Börse positionieren können. Im Mittelpunkt steht dabei eine strategische Mischung aus Chancenorientierung und Vorsicht. Diese Vorgehensweise gewinnt insbesondere vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten an Bedeutung. Unter vielen Investoren herrscht derzeit die Ansicht, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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