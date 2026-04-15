Wir erwarten, dass SUSS im ersten Quartal schwache Ergebnisse melden wird, die den Tiefpunkt markieren, mit einem Umsatz von etwa 95 Mio. EUR (-20% qoq) und einem EBIT nahe der Gewinnschwelle. Dies spiegelt die verzögerte Auswirkung des schwachen Auftragseingangs 2025, niedrige Volumina sowie anhaltende Ramp-up- und F&E-Kosten wider. Die zugrunde liegenden Fundamentaldaten verbessern sich jedoch, da wir einen Auftragseingang von über 130 Mio. EUR (+10% qoq) erwarten, getrieben durch eine starke Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz (HBM/CoWoS) und Folgeaufträge. Wir gehen davon aus, dass dieser Auftragsmomentum bis ins zweite Quartal anhält, was Spielraum schafft, um den Guidance-Korridor für das Gesamtjahr nach oben zu korrigieren. Daher bestätigen wir unser BUY-Rating und erhöhen unser Kursziel auf 70,00 EUR (von 61,00 EUR), was unser wachsendes Vertrauen in die Auftragswiederbelebung und die Wachstumsdynamik im mittelfristigen Zeitraum widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suss-microtec-se
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