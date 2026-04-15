Der Nahostkonflikt bringt den internationalen Tourismus durcheinander und sorgt für massive Verschiebungen der Nachfrage mit klaren Gewinnern in Europa. Gleichzeitig wächst das Risiko einer Kerosinknappheit, die den Luftverkehr im Sommer empfindlich treffen könnte. Einbruch im internationalen Tourismus: Stabile Reiselust, aber neue Ziele Die Reiselust der Deutschen galt lange als konjunkturunabhängig und geopolitisch robust. Die aktuellen Daten zeichnen jedoch ein differenzierteres Bild. Zwar bleibt die grundsätzliche Nachfrage nach Urlaubsreisen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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