© Foto: Moritz Frankenberg/dpa +++ dpa-BildfunkIn der Volkwagen-Aktie ist es vor Kurzem zu einem technischem Verkaufssignal gekommen, doch für Anlegerinnen und Anleger gibt es Hoffnung! VW-Aktie mit anhaltender Underperformance Für die Aktie von Volkswagen war das Börsenjahr 2026 bislang nicht von Erfolg gekrönt. Gegenüber dem Jahresauftakt steht gegenwärtig ein Minus von 11,3 Prozent zu Buche. Auch im Vorjahresvergleich können die Wolfsburger angesichts eines Plus von 1,6 Prozent nur bedingt überzeugen. Die Wachstumsschwäche des Konzerns kommt am Markt nicht gut an. In den zurückliegenden Wochen stand die Aktie angesichts des Iran-Krieges unter besonders hohem Druck. Sie büßte in der Spitze 15 Prozent an Wert ein verschärfte damit ihre …Den vollständigen Artikel lesen
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