Besondere Aufmerksamkeit ist geboten, wenn Käufer bestimmte Vertragsgestaltungen einseitig vorgeben oder alternative Regelungen nicht diskutiert werden - oft zeigt die Kombination einzelner Punkte oder die Reaktion auf Einwände das tatsächliche Risiko, meint AssCompact Kolumnist Andreas Grimm. Ein Artikel von Andreas Grimm, Gründer des Resultate InstitutWer seinen Maklerbestand oder sein Maklerunternehmen verkauft, bekommt irgendwann einen Kaufvertragsentwurf vorgelegt. Ein Dokument, das man lesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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