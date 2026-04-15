Meta baut seine KI-Offensive weiter aus und setzt dabei verstärkt auf eigene Chiptechnologie. Der Konzern hat in diesem Zusammenhang die Partnerschaft mit Broadcom bis 2029 verlängert, um die Entwicklung seiner hauseigenen KI-Beschleuniger voranzutreiben. Geplant ist zunächst der Einsatz von Systemen mit einer Leistung von über einem Gigawatt, langfristig sollen mehrere Gigawatt auf Basis der Broadcom-Technologie folgen.Die neuen MTIA-Chips markieren einen Technologiesprung: Erstmals kommt ein 2-Nanometer-Verfahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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