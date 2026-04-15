Marktführende fortschrittliche Margin-Funktionen über ein einheitliches Konto, einschließlich Multi-Asset- und Multi-Währungsmodus

OKX, ein führendes globales Fintech-Unternehmen und Krypto-Handelsplattform, gab heute die Einführung von X-Perps bekannt. X-Perps sind MiFID-regulierte Krypto-Derivate mit fünfjähriger Laufzeit und bis zu 10× Hebel für Privatkunden sowie institutionelle Anleger in Europa.

X-Perps ist für berechtigte Kunden im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verfügbar und umfasst führende fortschrittliche Margin-Funktionen über ein einheitliches Konto, einschließlich Echtzeit-, Multi-Asset- und Multi-Währungsmodus.

X-Perps ermöglicht kapitaleffizientes Trading von Volatilität und direktionalen Marktbewegungen innerhalb eines regulierten Rahmens. Der Funding-Rate-Mechanismus passt die Preisgestaltung der Derivate an den zugrunde liegenden Spotmarkt an, wodurch Arbitragemöglichkeiten entstehen. Dies wird mit vertrauten, krypto-nativen Mechanismen und einem Risikomanagement auf institutionellem Niveau angeboten.

Aufbauend auf der weltweit renommierten Derivate-Infrastruktur von OKX kombiniert X-Perps tiefe Liquidität, niedrige Latenz und leistungsstarke Orderverarbeitung für eine schnelle und zuverlässige Ausführung unter allen Marktbedingungen.

Mit X-Perps können Trader:

Mit weniger Kapitaleinsatz mehr handeln Bis zu 10× Hebel

Bis zu 10× Hebel Kapitaleffizienz mit Portfolio-Margin in einem einheitlichen Konto steigern - Spot- und Derivatepositionen werden innerhalb eines einzigen Risikorahmens miteinander verrechnet, wodurch die Margin-Anforderungen für abgesicherte oder gegengerichtete Exposures sinken.

- Spot- und Derivatepositionen werden innerhalb eines einzigen Risikorahmens miteinander verrechnet, wodurch die Margin-Anforderungen für abgesicherte oder gegengerichtete Exposures sinken. Risiken in Echtzeit steuern - Laufende Margin ohne Settlement-Verzögerungen oder Batch-Verarbeitung

Laufende Margin ohne Settlement-Verzögerungen oder Batch-Verarbeitung Auf professionelle Trading-Tools zugreifen - Erweiterte Ordertypen, Charting, mobile Benutzeroberfläche und vollständige API-Unterstützung

- Erweiterte Ordertypen, Charting, mobile Benutzeroberfläche und vollständige API-Unterstützung Von hoher Ausführungsgeschwindigkeit und tiefer Liquidität profitieren Low-Latency-Matching und tiefe Liquidität auf der globalen Infrastruktur von OKX

Low-Latency-Matching und tiefe Liquidität auf der globalen Infrastruktur von OKX Mehrere-Asset-Klassen als Sicherheit nutzen EUR, USD und andere Krypto-Assets werden ohne Konvertierung akzeptiert

EUR, USD und andere Krypto-Assets werden ohne Konvertierung akzeptiert Mit Transparenz und Support handeln Transparente Gebühren, umfassende Lernressourcen und ein schneller Kundenservice

X-Perps bietet ein professionelles Trading-Erlebnis innerhalb eines regulierten europäischen Rahmens und vereint fortschrittliche Tools, starkes Risikomanagement und zuverlässige Ausführung. Zum Start verfügbar sind Paare für BTC, ETH, ADA, DOGE, PEPE, LTC, PUMP, SOL, XRP und SUI, wobei OKX das Angebot schrittweise um weitere Paare erweitern und zusätzlich stark nachgefragte Produkte prüfen wird. Parallel wird die regulierte europäische Derivateplattform weiter ausgebaut.

"Europa ist weltweit führend bei regulierten Märkten für digitale Vermögenswerte und eine zentrale Priorität für OKX", sagte Erald Ghoos, CEO von OKX Europe. "Derivate spielen heute eine zentrale Rolle in den Kryptomärkten. Mit X-Perps erweitern wir unser bewährtes, leistungsstarkes Derivateangebot auf einen regulierten europäischen Rahmen und ermöglichen damit sowohl Privatanlegern und institutionellen Marktteilnehmern Zugang im großen Maßstab. In Kombination mit tiefer Liquidität bietet OKX ein Maß an Markttiefe, Performance und Risikomanagement, das nur wenige Plattformen bieten können. Unser Ziel ist klar: Europas Tradern das vollständigste und vertrauenswürdigste Umfeld für den Derivatehandel am Markt zu bieten."

X-Perps wird von den etablierten OKX-Risikosystemen unterstützt, einschließlich Schutz vor negativem Kontostand und einer kontinuierlichen Überwachung von Exposures. X-Perps werden zudem durch die globalen Proof of-Reserves- und Asset-Verifizierungs-Frameworks des Unternehmens abgesichert.

Parallel dazu baut OKX seine Lernressourcen für europäische Kund:innen aus, einschließlich mehrsprachiger Lerninhalte, Leitfäden zu Risiken mit Derivaten und stellt Plattform-Tools bereit, die Tradern helfen, Hebel, Liquidationsschwellen und Margin-Anforderungen vor Eröffnung einer Position besser zu verstehen. Europäische Trader müssen vor dem Handel mit X-Perps auf OKX eine Angemessenheitsprüfung bestehen und dabei ihr Wissen und ihre Handelserfahrung nachweisen.

Die Einführung von X-Perps ist Teil der übergeordneten Europastrategie von OKX, die auf reguliertes Wachstum, Produkttiefe und Nutzerschutz ausgerichtet ist und fortschrittliche Trading-Funktionen über einen transparenteren und stärker auf Risikomanagement ausgerichteten Ansatz anbietet.

Über OKX

OKX ist ein Fintech-Unternehmen mit der Mission, Geld und Märkte zu modernisieren. Mehr als 120 Millionen Menschen weltweit vertrauen OKX, um in digitale Vermögenswerte zu investieren, zu transferieren und über verschiedene Finanzinstrumente hinweg zu handeln. Als eine der weltweit größten Plattformen ist OKX bekannt für seine Börse, Wallet und sein Onchain-Ökosystem, welches von Privatanwendern ebenso wie von großen Institutionen genutzt wird.

OKX unterhält regionale Büros in den Vereinigten Staaten, Europa, den VAE und Singapur sowie eine Reihe lokaler Büros in São Paulo, Hongkong, der Republik Türkiye und Australien. In den vergangenen Jahren wurde das Unternehmen zu einem der umfassendsten regulierten und lizenzierten Fintech-Unternehmen weltweit.

OKX bekennt sich konsequent zu Transparenz und Sicherheit und veröffentlicht monatlich Proof-of-Reserves-Berichte, um sicherzustellen, dass Kundengelder jederzeit geschützt und verfügbar sind. Mehr über OKX erfahren Sie, indem Sie unsere App herunterladen oder okx.com besuchen.

Regulatorischer Hinweis

X-Perps sind Hebelprodukte; der Hebel kann Gewinne ebenso wie Verluste verstärken. Verluste können schnell eintreten, und diese Produkte sind möglicherweise nicht für alle Anleger:innen geeignet. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl fallen als auch steigen. Wenn Sie in dieses Produkt investieren, können Sie einen Teil oder den gesamten investierten Betrag verlieren. OKX Europe Markets Limited ist von der Malta Financial Services Authority zugelassen und wird von ihr beaufsichtigt.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260415715769/de/

Contacts:

okx@wachsman.com