Mit einem neuen KI-Modell will OpenAI Sicherheitsteams unterstützen. Zugriff darauf erhält allerdings nicht jeder. Mit der Markteinführung von ChatGPT im November 2022 wurde die KI-Entwicklung entscheidend vorangetrieben. Leistungsfähige Modelle bieten auch für die Cybersicherheit erhebliche Vorteile: Sie helfen dabei, Bedrohungen schneller zu erkennen, Angriffe zu priorisieren und Abwehrmaßnahmen automatisch auszuführen. Gleichzeitig nutzen allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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