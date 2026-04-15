Schon in diesem Jahr wollen Isuzu und Toyota gemeinsam einen Brennstoffzellen-Bus auf den Markt bringen. Jetzt haben die beiden japanischen Unternehmen vereinbart, bei der Entwicklung eines leichten Brennstoffzellen- Lkw für die Serienproduktion zusammenzuarbeiten - mit Premiere in 2027. Das Fahrzeug soll auf dem Isuzu-Modell ELF EV basieren, wobei es sich um ein Fahrzeug mit Batterie-elektrischem Antrieb handelt, das mit einem zulässigen Gesamtgewicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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