Volkswagen hat den umfassend überarbeiteten ID.3 jetzt offiziell vorgestellt, der künftig den Namenszusatz Neo tragen wird. Der Kompaktstromer ist das erste von sechs neuen Elektroautos, die die Wolfsburger für dieses Jahr planen. Die Änderungen gehen dabei deutlich über ein klassisches Facelift hinaus. Wir konnten bereits im ID.3 Neo Platz nehmen und liefern die Details. Vor wenigen Tagen hatte Volkswagen zu einem Media-Event in Hamburg geladen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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