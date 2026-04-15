NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen vor Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Autokonzern dürfte eine Wertberichtigung vornehmen, resultierend aus der Entscheidung, die Produktion des Elektrofahrzeugs VW ID.4 im Werk Chattanooga in Tennessee einzustellen, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 19:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 19:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007664039
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 19:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 19:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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