DJ AUKTION/Niedrigere Nachfrage bei 30-jähriger Bundesanleihe

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 30-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurde eine niedrigere Nachfrage verzeichnet.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 18. März.

=== Emission 2,90-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2056 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,128 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 779 Mio EUR Marktpflegequote 221 Mio EUR Zeichnungsquote 1,4 (1,7) Durchschnittsrend. 3,58% (3,45%) Wertstellung 17. April 2026 ===

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April 15, 2026 06:29 ET (10:29 GMT)

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