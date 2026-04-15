Baden-Baden (ots) -Der Weltklasse Torwart Manuel Neuer setzt sich pünktlich zum Champions League Rückspiel in München bei United Charity für Kinderhilfsprojekte ein und versteigert seine im Hinspiel gegen Madrid getragenen und signierten Torwart-Handschuhe. Mit genau diesen Handschuhen führte die Torwart-Ikone sein Team mit einer überragenden Leistung zum Sieg und spielte eines seiner besten Spiele.Bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, haben Sie nun die einmalige Chance diese exklusiven Sammlerstücke zugunsten der Kinderhilfsprojekte von Stars4Kids zu ersteigern. Somit schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Etwas Gutes tun und ein Stück Fußballgeschichte nach Hause holen! Neben Manuel Neuer versteigern auch Vincent Kompany, Michael Olise und viele weitere FC Bayern München Stars persönliche Artikel auf der Plattform."Solche einzigartigen Erinnerungsstücke aus dem Weltfußball bewegen nicht nur Sammlerherzen, sondern helfen auch konkret dort, wo Unterstützung dringend gebraucht wird", so Dagmar Kögel von United Charity.Die Auktion läuft ab sofort und endet am 13. Mai. Interessierte können ihre Gebote unter www.unitedcharity.de abgeben.Über United CharityUnited Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 19 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: jannick.holste@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/6255933