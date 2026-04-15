Hierzulande gibt es rund 25 börsennotierte Unternehmen, die ihre Dividenden 2026 ganz oder teilweise steuerfrei aus den Kapitalreserven zahlen wollen. Zu diesem Kreis gehört auch ein Immobilienkonzern aus dem DAX. Details zur Dividendenzahlung Auf der Vonovia-Hauptversammlung am 21. Mai 2026 soll eine Dividende in Höhe von 1,25 Euro pro Aktie beschlossen werden. Der Ex-Tag ist der 22. Mai. Die Dividende wird ab dem 26. Mai durch die depotführenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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