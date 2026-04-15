Bei dieser beliebten deutschen Direktbank läuft aktuell eine attraktive Tagesgeld-Aktion, doch wer sich die Konditionen sichern will, der hat nur noch 7 Tage Zeit. Das steckt konkret dahinter. Die DKB gehört zu den beliebtesten Direktbanken und bietet Neu- und Bestandskunden aktuell die Chance auf 2,75 Prozent Zinsen beim Tagesgeld. Doch dieses Angebot besteht nur noch für 7 Tage, nachdem es kürzlich verlängert worden ist. Sparer müssen sich also ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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