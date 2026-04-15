Bereits gestern mit einer grandiosen Performance von +18% stachen die Anteile der Heidelberger Druck-Aktie sichtlich hervor. Die Hintergründe dieser Bewegung wurden dabei von meinem Kollegen Peter Wolf-Karnitschnig tagesaktuell hier an dieser Stelle aufgegriffen. Heute setzt sich die Bewegung ebenso stark fort, sodass seit dem Tief von Anfang April bereits +53% auf dem Kurszettel erscheinen sind. Big-Picture-Chart verweist auf Hürden Die Freude der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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