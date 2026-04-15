© Foto: Sven Hoppe - dpaStehen Gold und damit Silber vor einer neuen Rallye? Stehen die Edelmetalle vor einem spektakulären Comeback?Als der Iran-Krieg begann, hatten einige Anleger mit einem Comeback von Gold und Silber gerechnet. Geopolitische Unsicherheiten und die globale Nachfrage sind doch DER Treiber massiver Aufwärtsbewegungen! ABER: Der Sichere-Hafen-Reflex blieb völlig aus, Gold verlor, ebenso wie Silber. Der Haupttreiber der Silber-Rallye war noch bis zu Beginn des Jahres der explodierende Goldpreis. Die massiven Zukäufe der Zentralbanken waren die Ursache für den Preisanstieg des gelben Edelmetalls. Das hat auch Silber geholfen. Ohne die Gold-Rallye wären die starken Silberbewegungen nicht möglich …Den vollständigen Artikel lesen
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