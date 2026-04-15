OBI Pharma kündigt zehn Posterpräsentationen auf der AACR-Jahrestagung 2026 zu den glykanbasierten, ortsspezifischen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) GlycOBI(R) an: mono- und bispezifische ADCs (einschließlich Dual-Payload) sowie die Obrion-ADC-Grundlagentechnologien

Posterpräsentationen zu den neuesten Fortschritten bei Anti-TROP2- (OBI 902) und Nectin-4- (OBI 904) ADCs, Anti-TROP2/HER2-BsADC (OBI 201), Anti-cMET/HER3-BsADC mit doppelter Wirkstoffladung (Dual-Payload) (OBI 221) sowie OBI's neuartige Obrion ADC-Enabling-Technologien (GlycOBI und GlycOBI DUO).

TAIPEI, TW / ACCESS Newswire / 15. April 2026 / OBI Pharma, Inc. (TPEx:4174.TWO) gab heute seine Teilnahme an der AACR 2026 bekannt, deren Höhepunkt zehn Posterpräsentationen bilden, die das transformative Potenzial der GlycOBI-Plattform demonstrieren. Herkömmliche ADCs stoßen aufgrund der zufälligen Konjugation oft an Grenzen, was zu heterogenen Wirkstoff-Antikörper-Verhältnissen (DAR), suboptimaler Stabilität und engen therapeutischen Fenstern führt. Im Gegensatz dazu ermöglicht die ortsspezifische, glykanbasierte Technologie von OBI ein hochhomogenes DAR, was zu verbesserten PK/PD-Profilen und einer verringerten Off-Target-Toxizität führt, wie die führenden Programme von OBI, OBI-902 und OBI-904, zeigen.

Wir treiben die Präzisionsonkologie durch unsere ADCs der nächsten Generation - ein bispezifisches (OBI-201) und ein bispezifisches ADC mit Dual-Payload (OBI-221) - weiter voran. Diese "biologieorientierten" Moleküle sind darauf ausgelegt, Tumorheterogenität und Multiresistenz zu überwinden - zentrale Herausforderungen in der aktuellen Krebsbehandlung. Durch die Einbindung sowohl der GlycOBI- als auch der GlycOBI DUO-Plattform entwickelt OBI neuartige und differenzierte Therapeutika, die den ungedeckten medizinischen Bedarf von Patienten mit schwer zu behandelnden soliden Tumoren decken. Darüber hinaus hat sich die robuste ADC-Konjugationsplattform von OBI als zuverlässig in Bezug auf Produktqualität und Skalierbarkeit erwiesen und ermöglicht gleichzeitig die Erweiterung auf Modalitäten der nächsten Generation, darunter Degrader-Antikörper-Konjugate (DACs).

Diese Daten werden auf der Jahrestagung der American Association of Cancer Research (AACR) vom 17. bis 22. April 2026 in San Diego, Kalifornien (USA), vorgestellt.

"Bei OBI entwickeln wir bessere ADCs", sagte Dr. Ya-Chi Chen, Chief Scientific Officer von OBI Pharma. "Unser Ziel ist es, Therapien bereitzustellen, die Tumore nicht nur effektiver und präziser bekämpfen, sondern auch Nebenwirkungen reduzieren und Patienten damit potenziell lebensverändernde Behandlungsoptionen bieten."

Montag, 20. April 2026 (9:00-12:00 Uhr)

Titel: Overcoming Resistance with OBI-902: Preclinical Evaluation of a Next-Generation TROP2 ADC1

Autoren: Ren-Yu Hsu, Chi-Huan Lu, Chi-Sheng Shia, Jing-Rong Huang, Hsin-Shan Wu, Lu-Tzu Chen, Jhih-Jie Yang, Tzu-Min Yen, Jyy-Shiuan Tu, Yu-Hsuan Tsao, Ya-Chi Chen. OBI Pharma, Inc, Taipeh, Taiwan

Titel der Session: PO. ET07.01 - Quantitative Pharmacology and Translational Modeling

Ort: Poster Section 17

Poster-Board-Nummer: 6

Abstract-Präsentationsnummer: 1818

Titel: OBI-904, a Next-Generation Nectin-4-Targeting Exatecan ADC, Demonstrates Enhanced Cytotoxicity and Overcomes Enfortumab Vedotin Resistance2

Autoren: Yuan-Liang Wang, Chi-Huan Lu, Woan-Eng Chan, Shin-Jin Lin, Ting-Yu Chang, Hong-Syuan Lin, Wei-Jhen Huang, Ya-Chi Chen. OBI Pharma, Inc, Taipeh, Taiwan

Titel der Session: PO.ET02.02 - Antibody-Drug Conjugates and Linker Engineering 2

Ort: Poster Section 13

Poster-Board-Nummer: 26

Abstract-Präsentationsnummer: 1729

Titel: OBI-904, a Glycan-based Site specific Nectin-4-Targeted ADC, Demonstrates Potent and Durable Antitumor Activity with an Improved PK Profile and Overcoming EV-Resistance in Non-Clinical Studies3

Autoren: Chi-Huan Lu, Ren-Yu Hsu, Jing-Jie Ciou, Tzu Min Yen, Jyy-Shiuan Tu, Yu-Hsuan Tsao, Jing-Rong Huang, Ya-Chi Chen. OBI Pharma, Inc., Taipeh, Taiwan

Titel der Session: PO.ET07.01 - Quantitative Pharmacology and Translational Modeling

Ort: Poster Section 17

Poster-Board-Nummer: 7

Abstract-Präsentationsnummer: 1819

Titel: The MET/HER3 Antibody-Drug Conjugate with Dual Payload: A Dual-Target Approach to Eliminate Tumor Escape Mechanisms5

Autoren: Yuan-Liang Wang, Chi-Huan Lu, Woan-Eng Chan, Ting-Yu Chang, Hong-Syuan Lin, Cheng-Yen Wei, Shin-Jin Lin, Lu-Tzu Lu, Meng-Hsin Liu, Wei-Jhen Huang, Ya-Chi Chen. OBI Pharma, Inc., Taipeh, Taiwan

Titel der Session: PO.CL.0705 - Targeted Antigen Therapies and Immunity

Ort: Poster Section 49

Poster-Board-Nummer: 17

Abstract-Präsentationsnummer: 2665

Titel: Guide-effector bsADCs: Driving co-endocytosis for enhanced payload delivery6

Autoren: Wei-Jhen Huang, Woan Eng Chan, Meng-Hsin Liu, Yueh Chin Wu, Ya-Chi Chen. OBI Pharma, Inc., Taipeh, Taiwan

Titel der Session: PO.ET02.02 - Antibody-Drug Conjugates and Linker Engineering 2

Ort: Poster Section 13

Poster-Board-Nummer: 27

Abstract-Präsentationsnummer: 1730

Titel: Hydrophilicity-Enhanced Linker Technology Enables Site-Specific Degrader-Antibody Conjugates with Improved Stability and Enhanced Activity7

Autoren: Yu-Hung Chen, Wei-Chien Tang, Chi-Dian Lu, Hung-Yi Lin, Wei-Jhen Huang, Nan-Hsuan Wang, Ya-Chi Chen, Teng-Yi Huang. OBI Pharma, Inc., Taipeh, Taiwan

Titel der Session: PO.ET02.02 - Antibody-Drug Conjugates and Linker Engineering 2

Ort: Poster Section 13

Poster-Board-Nummer: 28

Abstract-Präsentationsnummer: 1731

Titel: Cell-based payload release highlights design, site, and cell-dependent ratio shifts in dual-payload ADCs8

Autoren: Nan-Hsuan Wang, Wei-Han Lee, Evelyn He, Li Chuan Huang, Yu-Chao Huang, David Teng-Yi Huang, Ya-Chi Chen. OBI Pharma, Inc, Taipeh, Taiwan

Titel der Session: PO.CH01.06 - Antibodies, Antibody-Drug Conjugates, and Nucleic Acids

Ort: Poster Section 38

Poster-Board-Nummer: 5

Abstract-Präsentationsnummer: 2397

Montag, 20. April 2026 (14:00 - 17:00 Uhr)

Titel: TROP2 Upregulation and Interaction with HER2 Mediate Trastuzumab Resistance4

Autoren: Yuan-Liang Wang, Chi-Huan Lu, Cheng-Yen Wei, Jye-Yu Huang, Woan-Eng Chan, Lu-Tzu Chen, Ya-Chi Chen. OBI Pharma, Inc., Taipeh, Taiwan

Titel der Session: PO.ET03.06 Drug Resistance 1: Antibodies and ADCs

Ort: Poster Section 12

Poster-Board-Nummer: 18

Abstract-Präsentationsnummer: 2972

Dienstag, 21. April 2026 (9:00-12:00 Uhr)

Titel: Glycan-based site specific ADC Achieves Sustained Tumor Control through Improved Payload Delivery and Immune Activation9

Autoren: Liu Chih-Chun, Tsai Yi-Chien, Huang Jing-Rong, Lo Fei-Yun, Pei Yu, Hsu Ren-Yu, Tu Tzu-Hsuan, Chen Ya-Chi. OBI Pharma, Inc, Taipeh, Taiwan

Titel der Session: PO.IM02.04 - Adaptive Immunity in Cancer

Ort: Poster Section 6

Poster-Board-Nummer: 2

Abstract-Präsentationsnummer: 4234

Titel: Advancing ADC therapeutics with next-generation site-specific glycan conjugation and dual-payload flexibility10

Autoren: Wei-Chien Tang, Yu-Hung Chen, Chih-Kang Chang, Ting-Wei Liu, Hung-Yi Lin, Wei-Jhen Huang, Chi-Huan Lu, Ren-Yu Hsu, Nan-Hsuan Wang, Ya-Chi Chen, Teng-Yi Huang. OBI Pharma, Inc., Taipeh, Taiwan

Titel der Session: PO.ET02.03 - Antibody-Drug Conjugates and Linker Engineering 3

Ort: Poster Section 12

Poster-Board-Nummer: 1

Abstract-Präsentationsnummer: 4423

Die E-Poster können ab dem 17. April um 12:00 Uhr PT auf der virtuellen Tagungsplattform der AACR sowie ab dem 18. April auf der Website von OBI Pharma (www.obipharma.com) eingesehen werden.

1 AACR-Jahrestagung 2026 - Abstracts online https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/21436/presentation/4583

2 AACR-Jahrestagung 2026 - Abstracts online https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/21436/presentation/5385

3 AACR-Jahrestagung 2026 - Abstracts online https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/21436/presentation/4588

4 AACR-Jahrestagung 2026 - Abstracts online https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/21436/presentation/5030

5 AACR-Jahrestagung 2026 - Abstracts online https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/21436/presentation/4051

6 AACR-Jahrestagung 2026 - Abstracts online https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/21436/presentation/5400

7 AACR-Jahrestagung 2026 - Abstracts online https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/21436/presentation/5401

8 AACR-Jahrestagung 2026 - Abstracts online https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/21436/presentation/6474

9 AACR-Jahrestagung 2026 - Abstracts online https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/21436/presentation/1311

10 AACR-Jahrestagung 2026 - Abstracts online https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/21436/presentation/5403

Über OBI Pharma

OBI Pharma ist ein global tätiges Onkologieunternehmen im klinischen Entwicklungsstadium, das 2002 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Taiwan hat. Zusammen mit seiner Tochtergesellschaft OBI Pharma USA, Inc. widmet sich das Unternehmen der Entwicklung innovativer Krebstherapeutika, um Patienten mit dringendem medizinischem Bedarf neue Behandlungsmöglichkeiten zu bieten.

Die Forschungsaktivitäten von OBI konzentrieren sich auf neuartige Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC). Durch seine patentierte Konjugationstechnologieplattform der nächsten Generation, Obrion, hat OBI vielfältige ADC-Designmodalitäten etabliert. Die Plattform integriert proprietäre Konjugations- und Linker-Technologien, darunter GlycOBI, GlycOBI DUO, EndoSymeOBI, HYPrOBIund die neuartige irreversible Cystein-Konjugationstechnologie ThiOBI, um ADC-Lösungen der nächsten Generation voranzutreiben. OBI hat eine Reihe von ADC-Programmen der nächsten Generation entwickelt. Dazu gehören monospezifische ADCs wie OBI-902 (TROP2), das sich in der klinischen Phase-1-Bewertung befindet, und OBI-904 (Nectin-4); ein bispezifisches ADC mit einer einzigen Wirkstoffladung, OBI-201 (HER2 x TROP2); sowie ein bispezifisches ADC mit zwei Wirkstoffladungen, OBI-221 (cMET x HER3). Um die Anwendbarkeit der HYPrOBI-Linker-Technologie zu erweitern, hat OBI die ThiOBI-Technologie weiterentwickelt, um eine irreversible Cystein-basierte Konjugation zu ermöglichen. Neben den ADC-Programmen gehören zu den Assets von OBI auch OBI-3424, ein First-in-Class-Prodrug auf AKR1C3-Basis, das selektiv einen potenten DNA-Alkylierer in Gegenwart des Enzyms Aldo-Keto-Reduktase 1C3 freisetzt, das in bestimmten Tumoren stark exprimiert wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.obipharma.com.

Über OBI-902 und OBI-992

OBI-902 ist ein gegen TROP2 gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das einen wirksamen Topoisomerase-I-Inhibitor als Wirkstoff trägt, um Tumorzellen mit einem Wirkstoff-Antikörper-Verhältnis (DAR) von 4 abzutöten. TROP2 wird in einer Vielzahl von soliden Tumoren wie Brust-, Lungen-, Gallen-, Gallengang- (Cholangiokarzinom), Eierstock-, Magen- und vielen anderen Krebsarten stark exprimiert, was es zu einem idealen Ziel für die Krebstherapie macht.

OBI-902 ist ein neuartiges ortsspezifisches, glykan-konjugiertes ADC, das auf der firmeneigenen GlycOBI-Plattform von OBI basiert, welche für verbesserte Stabilität und erhöhte Hydrophilie sorgt. OBI-902 zeigte in verschiedenen Tiermodellen eine bemerkenswerte Antitumorwirksamkeit bei mehreren Tumoren, darunter NSCLC, dreifach negativer Brustkrebs (TNBC) und Magenkrebs, verbesserte pharmakokinetische Eigenschaften sowie ein günstiges Sicherheitsprofil. Der IND-Antrag für OBI-902 wurde am 30. April 2025 von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (US-FDA) genehmigt, erhielt am 16. November 2025 von der US-FDA den Orphan-Drug-Status (ODD) für Cholangiokarzinom und am 5. Dezember 2025 für Magenkrebs (GC), einschließlich Krebs der gastroösophagealen Übergangsstelle (GEJC). Die Phase-1/2-Studie (NCT07124117) läuft derzeit, wobei der Abschluss des Phase-1a-Teils für das erste Halbjahr 2027 angestrebt wird.

OBI-992 ist ein TROP2-gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das über einen Cystein-konjugierten, hydrophilen und enzymatisch spaltbaren Linker eine wirksame Topoisomerase-I-Inhibitor-Nutzlast mit einem Wirkstoff-Antikörper-Verhältnis von 4 (DAR 4) transportiert. OBI-992 bleibt im Blutkreislauf stabil und transportiert diese zytotoxische Ladung zu TROP2-exprimierenden Tumorzellen, was zum Absterben der Tumorzellen führt, während Off-Target-Toxizitäten vermieden werden.

Die US-amerikanische FDA genehmigte im Januar 2024 den IND-Antrag für OBI-992 und erteilte anschließend im August 2024 den Orphan-Drug-Status für die Behandlung von Magenkrebs, einschließlich GEJC. Die Phase-1/2-Studie (NCT06480240) hat die mutmaßliche empfohlene Phase-2-Dosis (pRP2D) erreicht, und der Abschluss der Phase I ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen.

Seit Dezember 2021 hat OBI von Biosion, Inc. (www.biosion.com) eine exklusive Lizenz für die Aminosäuresequenz eines gegen TROP2 gerichteten Antikörpers in allen Jurisdiktionen mit Ausnahme von Festlandchina, Hongkong und Macau erhalten. Biosion hält die exklusiven Rechte an dieser Antikörpersequenz in Festlandchina, Hongkong und Macau. OBI hält die kommerziellen Rechte an OBI-992 und OBI-902 in allen Jurisdiktionen mit Ausnahme von Festlandchina, Hongkong und Macau, während Biosion die kommerziellen Rechte an OBI-992 und OBI-902 in Festlandchina, Hongkong und Macau hält.

Über OBI-904

OBI-904 ist ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das aus einem monoklonalen Antikörper besteht, der spezifisch gegen Nectin-4 (Nectin-Zelladhäsionsmolekül 4) gerichtet ist und über die firmeneigene GlycOBI-Technologie von OBI mit einem Wirkstoff-Antikörper-Verhältnis von 8 (DAR8) an einen potenten Topoisomerase-I-Inhibitor gekoppelt ist ADC-Technologie von OBI, die auf einem Enzym mit Doppelfunktion, EndoSymeOBI, und einem neuartigen Linker, HYPrOBI, basiert. Es handelt sich um ein potenziell erstklassiges und in seiner Klasse führendes glykanbasiertes ADC, das darauf ausgelegt ist, verschiedene Krebsarten anzusprechen, die Nectin-4 exprimieren. Die Antitumoraktivität wurde in mehreren Tiermodellen nachgewiesen, darunter HNSCC, CRC, TNBC, Gebärmutterhalskrebs und Sarkome; OBI-904 hat in einer Toxizitätsstudie mit wiederholter Verabreichung an Affen ein günstiges Sicherheitsprofil gezeigt und befindet sich derzeit in der Pre-IND-Entwicklungsphase.

Über OBI-201

OBI-201 ist ein bispezifisches TROP2-x-HER2-ADC, das mithilfe der OBI GlycOBIADC-Enabling-Technologien hergestellt und mit einem Topoisomerase-I-Inhibitor konjugiert wurde. Bemerkenswert ist, dass OBI als erstes Unternehmen nachweisen konnte, dass HER2 und TROP2 interagieren und einen Proteinkomplex auf der Zelloberfläche bilden können - eine bahnbrechende Entdeckung, die durch die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Partner für KI-gestützte Wirkstoffforschung ermöglicht wurde. OBI-201 bietet gegenüber monospezifischen TROP2- oder HER2-ADCs mehrere Vorteile. Durch die gezielte Bindung an beide Antigene erweitert es die Tumorabdeckung, insbesondere bei Krebsarten mit heterogener oder geringer Expression eines der beiden Ziele. Das duale Targeting kann die Tumorselektivität, die Bindungsaffinität und die Internalisierung verbessern, wodurch die Wirkstoffabgabe an Krebszellen optimiert und gleichzeitig die Toxizität für normale Zellen potenziell verringert wird. OBI-201 könnte Resistenzen überwinden, die mit einer Herunterregulierung der Zielmoleküle nach der Behandlung mit bestimmten monospezifischen ADCs verbunden sind.

Tierstudien zeigten, dass OBI-201 im Vergleich zu ADCs mit einem einzigen Zielmolekül in arzneimittelresistenten Brustkrebsmodellen mit extrem geringer HER2-Expression eine deutlich überlegene Antitumoraktivität aufwies. OBI-201 war in der Lage, die Unterdrückung des Tumorwachstums aufrechtzuerhalten, was auf sein Potenzial hinweist, mehrere Mechanismen der Arzneimittelresistenz zu überwinden. OBI-201 ist ein bispezifisches ADC der nächsten Generation, das die Grenzen von ADCs mit einem einzigen Zielmolekül überwinden soll und Patienten potenziell eine umfassendere und nachhaltigere Behandlungsoption bietet.

Über OBI-221

OBI-221 ist ein bispezifisches ADC mit Dual-Payload (BsDpADC), das mithilfe der OBI GlycOBI DUO-Technologien entwickelt wurde und auf cMET und HER3 abzielt, konjugiert mit einer Dual-Payload aus MMAE und einem Topoisomerase-I-Inhibitor.

In der klinischen Praxis sind EGFR-gerichtete Therapien zu einer Schlüsselstrategie für die Behandlung von Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) und Darmkrebs (CRC) geworden. Tumoren entwickeln jedoch häufig rasch Resistenzen durch Hochregulierung von cMET und HER3, was wiederum das Tumorwachstum aufrechterhält. Darüber hinaus wurde eine hohe Expression von cMET und HER3 bei Magenkrebs, Kopf-Hals-Krebs und verschiedenen anderen soliden Tumoren beobachtet, was den ungedeckten medizinischen Bedarf weiter unterstreicht.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, nutzt OBI Pharma seine firmeneigene GlycOBI DUO-Plattform und den HYPrOBI-Linker zur Entwicklung eines neuartigen bispezifischen Antikörper-Wirkstoff-Konjugats mit Dual-Payload (BsDpADC) - OBI-221. Dieser Wirkstoff zielt gleichzeitig auf cMET und HER3 ab und transportiert dabei synergistische zytotoxische Wirkstoffe, wodurch Tumorresistenzen und Heterogenität wirksam bekämpft werden. Dieses bahnbrechende Design deckt nicht nur einen ungedeckten medizinischen Bedarf ab, sondern stellt auch eine zukunftsweisende Strategie für die Entwicklung von ADCs der nächsten Generation dar.

OBI-221 birgt ein bedeutendes Potenzial zur Überwindung der Resistenz gegen bestehende EGFR-gerichtete Therapien und bietet Patienten potenziell gezieltere Behandlungsoptionen bei gleichzeitigem erheblichen klinischen Nutzen.

Über GlycOBI

OBI hat eine einzigartige glykanbasierte, ortsspezifische ADC-Technologie (GlycOBI) entwickelt, die im Plug-and-Play-Format konzipiert ist, mit beliebigen Antikörpern, Linkern und Wirkstoffen kompatibel ist und verschiedene Wirkstoff-Antikörper-Verhältnisse (DAR) (bis zu 16) unterstützt. Basierend auf OBIs proprietärer enzymatischer Dual-Funktions-Technologie EndoSymeOBI und seiner hydrophilen Linker- -Technologie HYPrOBI, ermöglicht GlycOBI, eine Kernkomponente der Obrion ADC-Technologiefamilie von OBI, die Herstellung ortsspezifischer und homogener ADCs durch einen effizienten, skalierbaren und optimierten zweistufigen Ein-Topf-Konjugationsprozess unter GMP-Bedingungen.

Während des Konjugationsprozesses verhindert GlycOBI eine Störung der Antikörperstruktur und stellt sicher, dass das resultierende ADC biophysikalische Eigenschaften beibehält, die mit denen des nativen Antikörpers vergleichbar sind. Darüber hinaus verbessert die Linker-Technologie von OBI die Effizienz der Wirkstoffkonjugation und verringert die Neigung zu Aggregation oder Abbau, was einen stabilen und gut kontrollierten ADC-Herstellungsprozess zusätzlich unterstützt. GlycOBI hat die Einschränkungen überwunden, die üblicherweise mit traditionellen ADC-Ansätzen verbunden sind, und in verschiedenen In-vivo-Studien eine verbesserte Antitumoraktivität und Stabilität gezeigt. Insbesondere unterstützt die Plattform die Konjugation sowohl von zytotoxischen niedermolekularen Inhibitoren als auch von hochhydrophoben Degradern, wodurch sich ihre Anwendbarkeit auf Modalitäten der nächsten Generation wie DACs erweitert.

Über GlycOBI DUO

GlycOBI DUO ist eine Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Technologie (ADC) der nächsten Generation mit Dual-Payload, die auf der ortsspezifischen Konjugationsplattform GlycOBI und ihrer proprietären enzymatischen Konjugationsstrategie basiert. Sie ermöglicht die präzise und programmierbare Anbindung von zwei unterschiedlichen Wirkstoffladungen an einen einzigen Antikörper mit einstellbaren Verhältnissen und unterstützt hohe DAR-Verhältnisse, einschließlich bis zu DAR24. Durch die Kombination komplementärer Wirkmechanismen ist GlycOBI DUO darauf ausgelegt, die Antitumorwirksamkeit zu steigern, der Tumorheterogenität entgegenzuwirken und den therapeutischen Gesamtindex zu verbessern, wobei es das Potenzial besitzt, Resistenzmechanismen zu überwinden, die mit herkömmlichen ADCs verbunden sind - was einen vielversprechenden Fortschritt in der Entwicklung von ADCs der nächsten Generation darstellt.

Über ThiOBI

OBI hat eine neuartige irreversible ADC-Plattform auf Basis der Cystein-Konjugation (ThiOBI) mit verbesserter Stabilität entwickelt, die auf beliebige Antikörper, Linker und Wirkstoffe anwendbar ist. Die firmeneigene ThiOBI-Plattform von OBI, einschließlich der Linker-Technologien (HYPrOBI), kann ADCs in verschiedenen biomolekularen Formaten erzeugen, darunter Antikörperfragmente, Nanokörper, Peptide und Proteine. Darüber hinaus hat die HYPrOBI-Linkertechnologie von OBI die Konjugationseffizienz der Wirkstoffladung verbessert, die Aggregationsneigung verringert und zudem die Halbwertszeit der ADC-Produkte verlängert. ThiOBI hat die Einschränkungen herkömmlicher Cystein-ADCs überwunden und in verschiedenen In-vivo-Tests eine bessere Antitumoraktivität und Stabilität erzielt.

GlycOBI, EndoSymeOBI, ThiOBI, HYPrOBIund GlycOBI DUOsind eingetragene Marken von OBI. Obrion ist eine zur Eintragung angemeldete Marke.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine Beschreibung historischer Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über zukünftige klinische Studien, Ergebnisse und den Zeitpunkt solcher Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma, einschließlich der bei der taiwanesischen Wertpapier- und Terminbörsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen, identifiziert und erörtert.

UNTERNEHMENSKONTAKT:

Jukka Muhonen

Executive Director, Business Development

OBI Pharma USA, Inc.

1.617.821.0292

jukkamuhonen@obipharma.com

QUELLE: OBI Pharma USA, Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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