Die Preise für Öl haben zuletzt zwar wieder etwas nachgegeben, aber die Spritpreise an den Tankstellen bleiben hoch. Selbst bei einem recht schnellen Ende des Irak-Krieges wird es vermutlich Monate brauchen, bis sich die Preise für Benzin und Diesel wieder normalisieren. Und die nächste (Öl-)Krise kommt bestimmt.Wer dauerhaft günstig Autofahren möchte, kommt an einem Elektroauto nicht vorbei. Die Kosten pro elektrisch gefahrenen Kilometer liegen in etwa bei einem Drittel im Vergleich zum Dieselfahrzeug ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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